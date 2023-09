Fórmula 1/GP Japón.- Carlos Sainz: "Se nos ha escapado el quinto puesto en la última parada"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que se le ha "escapado" la quinta posición del Gran Premio de Japón en la "última parada" de la carrera, que no le ha permitido mantener la "lucha" con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y considera que el resultado "no refleja el ritmo" que ha tenido durante la cita.

"Se nos ha escapado en esa última parada, quizá nos hemos quedado fuera demasiado tiempo y se nos ha escapado la lucha con Hamilton. He ido muy rápido toda la carrera, he hecho una buena salida, he tenido buena degradación, así que estoy bastante contento con el ritmo. Lo malo es que el resultado igual no refleja el ritmo que he tenido, y hemos perdido un poco en la última parada", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, considera que los de Woking sí eran alcanzables, como demostró el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que concluyó cuarto. "Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes. Es una pena que nos hayan hecho un 'undercut' porque creo que antes de la última parada iba cuatro segundos por delante, y he salido ocho por detrás", apuntó.

"Hemos ido rápido durante toda la carrera, con buena degradación. Después de los problemas del sábado he ido mucho más cómodo con el coche, iba atacando bien, guardando bien neumático. Así que, por lo general, estoy contento", finalizó el madrileño.