Fórmula 1/GP Canadá.- Carlos Sainz: "He ido rápido y cómodo"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró satisfecho con su quinto puesto en el Gran Premio de Canadá, después de una buena estrategia de su equipo y con un coche con el que se sintió "cómodo" y fue "rápido".

"He ido rápido y cómodo, hemos resuelto problemas del viernes y hoy iba perfecto. He tenido buen ritmo con la media y con la dura, me he sentido cómodo y he podido ir apretando", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, el madrileño confesó que tuvo "sentido" la decisión de su equipo de guardar el cuarto y el quinto puesto, sin que pudiera atacar a su compañero Charles Leclerc. "Tiene sentido. Estábamos los dos estirando los neumáticos para hace el 'overcut' a toda la parrilla", afirmó.

La estrategia a una parada funcionó en los Ferrari. "Yo iba rápido con la media pero al final el equipo ha hecho lo correcto. Hemos acabado cuarto y quinto que era el objetivo", terminó.