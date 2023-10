La FIA prohíbe dar más de 18 vueltas con las mismas ruedas: Habrá 3 paradas en Losail

El Gran Premio de Qatar, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará en la noche de este domingo en el circuito de Lusail, tendrá la obligatoriedad extraordinaria -por motivos preventivos, en aras de una mayor seguridad- de que los neumáticos que se empleen no puedan tener una duración superior a 18 vueltas, de lo que se desprende -al estar la carrera prevista a un total de 57- que cada piloto tenga que hacer un mínimo de tres paradas para cambiar ruedas.

Así lo acaba de anunciar la FIA (Federación Internacional del Automóvil) este domingo en el citado circuito, situado a unos 30 kilómetros al norte de Doha, la capital del país; y no muy lejos del estadio de idéntico nombre que albergó, hace menos de un año, la final del pasado Mundial de fútbol de Qatar 2022, en la que la Argentina de Lionel Messi derrotó a la Francia de Kylian Mbappé (3-3) tras los lanzamientos de penaltis.

