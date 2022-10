La FIA le devuelve a Fernando Alonso su séptimo puesto en el GP de Estados Unidos y los seis puntos

El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial, recuperó el séptimo lugar de la carrera de Austin (EE.UU.) y sumó seis puntos en la clasificación de Fórmula Uno, lo cual celebró su escudería, Alpine. "Alpine agradece a las autoridades de FIA por alcanzar la positiva conclusión referente al auto 14 de la semana pasada en el Gran Premio de Estados Unidos de regresarle su séptimo lugar con seis puntos", dijo el equipo de Alonso.

BWT Alpine F1 Team thanks the FIA stewards for convening and reaching a positive conclusion on the matter involving Car #14 from last weekend’s United States Grand Prix.



