Ferrari domina los segundos libres con Carlos Sainz segundo y Alonso séptimo

Ferrari dio el relevo a Mercedes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula Uno, con el monegasco Charles Leclerc en primera posición (1:12.345) y el español Carlos Sainz segundo a solo cuatro milésimas.



Si la mañana había sido dominada por los Mercedes de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, la tarde fue para los bólidos italianos.



Minutos después de que se confirmara el fichaje del australiano Oscar Piastri por McLaren para 2023, con un cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto, volvió la acción a la pista de Zandvoort, con el héroe local, el neerlandés Max Verstappen, en pista.



El líder del Mundial apenas había podido rodar diez minutos en los primeros libres, en los que un problema con la caja de cambios le obligó a dejar su coche en la pista y a quedarse el resto de la sesión en el garaje.



Con Verstappen buscando sensaciones, el español Carlos Sainz no tardó en ponerse primero en la tabla de tiempos (1:13.412), aunque lejos del 1:12.845 que le había dado la tercera plaza en el entrenamiento matinal y que pronto mejoró (1:12.349).



Red Bull se centró en la puesta a punto del monoplaza del neerlandés en el box cuando la sesión se acercaba al ecuador, con el vigente campeón en la quinta posición provisional.



Delante de sus aficionados, no acabó de encontrarse cómodo Verstappen, que concluyó en la octava plaza y tampoco para su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, duodécimo.



Una excursión del japonés Yuki Tsunoda a la grava a falta de doce minutos provocó la bandera roja y la actividad regresó cuando quedaban cuatro, pero nada cambió en la zona alta de la clasificación, con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el tercer puesto y el español Fernando Alonso (Alpine), séptimo.

1. Charles Leclerc MON Ferrari 1:12.345

2. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:12.349

3. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:12.417

4. Lando Norris GBR McLaren 1:12.448

5. George Russell GBR Mercedes 1:12.655

6. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:12.746

7. Fernando Alonso ESP Alpine 1:12.848

8. Max Verstappen NED Red Bull 1:13.042

9. Esteban Ocon FRA Alpine 1:13.305

10. Daniel Ricciardo AUS McLaren 1:13.362

Mercedes, con el británico George Russell (1:12.455) al frente y su compatriota Lewis Hamilton segundo, dominó los primeros libres del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula Uno que se celebra en el circuito de Zandoort, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) fue tercero y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que corre en casa, sufrió una avería a los diez minutos que le obligó a abandonar la práctica y provocó bandera roja en pista.



El fin de semana de Verstappen delante de sus aficionados empezó de una forma amarga para el campeón del mundo y líder del campeonato.



Su Red Bull se detuvo a los diez minutos de los primeros libres por un problema con la caja de cambios.



El vehículo del neerlandés quedó en la pista y, tras unos instantes con coche de seguridad virtual, se sacó la bandera roja.



Además, al alemán Mick Schumacher (Hass) se le investigó por si pudo salir de boxes con el semáforo en rojo. El hijo del heptacampeón fue el primero que probó la grava con resina que se ha instalado al borde de algunas curvas de Zandvoort.



Con la actividad retomada en la pista y neumáticos blandos en los monoplazas, Carlos Sainz estableció el mejor tiempo de manera provisional, 1:12.845, que lideró la tabla durante muchos minutos.

?? FP1 CLASSIFICATION ??



It's a one-two for @MercedesAMGF1 ??@OconEsteban and @NicholasLatifi record the most laps ??#DutchGP#F1pic.twitter.com/SGzba7foaG