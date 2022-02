Fernando Alonso, partidario de no ir a correr a Rusia: "No sería lógico que fuéramos"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) repasó el inicio de la pretemporada con los test oficiales en Circuito de Catalunya, con vistas a un Mundial que cambia cosas en busca de más emoción, y trató el grave conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania, reacio a correr en Sochi como ya se está pidiendo.

"La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas. Nosotros como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos", dijo este jueves en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo siguió la línea que poco antes marcó el piloto alemán y también del vigente campeón, Max Verstappen (Red Bull). Ambos mostraron su rechazo a correr el Mundial en Sochi, carrera prevista para el 23 de septiembre. "Ojalá la Fórmula 1 tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia", afirmó el español.