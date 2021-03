Fernando Alonso habla tras el accidente para invitarnos a la presentación de Alpine

No ha sido hasta este lunes cuando hemos podido ver y escuchar a Fernando Alonso tras el accidente que sufrió unos días en el que fue atropellado mientras montaba en bicicleta.

Hemos visto imágenes en redes sociales del piloto asturiano ejercitándose, recuperando fuerza muscular para llegar lo mejor posible a la pretemporada con la escudería Alpine, pero por fin, hemos podido escucharle.

Con gesto animado, Fernando Alonso nos invita a la presentación del equipo Alpine, que tendrá lugar este martes. El asturiano no podrá estar en el acto debido a las restricciones internacionales por el coronavirus.

And while our friend @alo_oficial can’t physically be with us, rest assured he is paying close attention!



See you soon Fernando ��#A521Launchpic.twitter.com/kCvzaRNjqL