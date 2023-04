Fernando Alonso ve en Bakú un circuito para "el riesgo y la recompensa"

Fernando Alonso se vuelve a subir al Aston Martin en Bakú. El calendario de Fórmula 1 vuelve después del GP de Australia para disputar este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el equipo del asturiano tiene grandes recuerdos ya que Stroll logró allí su primer podio bajo la denominación de Force India en 2017.

El bicampeón mundial que llega con un monoplaza para competir por las posiciones privilegiadas ha comentado en unas declaraciones remitidas por su equipo: "Es bueno estar de vuelta después de unas semanas fuera de las carreras. He recargado las pilas después de un comienzo de temporada con mucha adrenalina y ahora estoy deseando que llegue Bakú".

"El circuito nos presenta a los conductores un desafío único, ya que nos enfrentamos a muchas secciones estrechas de calles de baja velocidad y luego rectas de velocidad extremadamente alta que crean muchas oportunidades para el riesgo y la recompensa", añadió el piloto de Aston Martin.

