Buenas sensaciones de Sainz y Alonso en los libres 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) firmaron el segundo y el tercer crono, respectivamente.



En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 4.316 metros de la pista canadiense en un minuto, 15 segundos y 158 milésimas, 246 menos que Sainz -que también marcó su mejor tiempo con el neumático blando- y con 373 sobre Alonso, que completó su mejor giro con el compuesto medio.



El segundo entrenamiento libre se disputará a partir de las cinco de la tarde (las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT).

