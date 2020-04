Carlos Sainz, en la terna de elegidos por Ferrari por si fallan las negociaciones con Vettel

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz está en la terna de candidatos para Ferrari. Según informó este martes Carlos Miquel en El Partidazo de COPE, lo que tiene que suceder, en primer lugar, es que la actual negociación entre Ferrari y su piloto Sebastian Vettel saliera mal.

La prensa italiana informa de que a Vettel le han ofrecido una oferta inferior a lo que está ganando: unos 10-12 millones de euros, cuando el piloto alemán gana actualmente más de 30 millones. Además, le ofrecen tan solo un año de contrato cuando Vettel quiere tres. Cabe recordar que el contrato termina esta misma temporada.

Si las negociaciones fallan, en Ferrari suenan tres nombres: Daniel Ricciardo -actual piloto de Renault-, Carlos Sainz y el italiano Antonio Giovinazzi.

El que parece descartado de esas 'quinielas' es Lewis Hamilton. La prensa británica recoge las intenciones del hexacampeón del mundo de quedarse en Mercedes, su equipo de ensueño, en el que quiere estar, según declara el propio Hamilton.

McLaren asegura que la renovación de Sainz "no es asunto importante ahora mismo"

El director del equipo McLaren, Andreas Seidl, ha asegurado que la posición del equipo "no ha cambiado" a la hora de evaluar el futuro de sus pilotos Carlos Sainz y Lando Narris, cuyos respectivos contratos concluyen a final de año, y que sus posibles renovaciones no constituyen "un asunto importante" en este momento.

"Nuestra posición no ha cambiado ni tampoco la forma en la que queremos abordar este tema en el futuro. Por supuesto que nos hubiera gustado que Carlos y Lando ya hubieran disputado algunas carreras y nos hubiéramos sentado a hablar y tomar decisiones, pero tampoco creo que sea un asunto importante en este momento", dijo Seidl en declaraciones a Autosport que recoge Europa Press.

En este sentido, el alemán añadió que "los contratos, no importa qué contratos, no serán un gran problema". "En este tema será fácil encontrar soluciones allí porque todos los involucrados en la F1 tenemos el mismo interés. Tenemos contratos vigentes y para nosotros no hay razón para no continuar con ese plan", resumió.

A pesar de que McLaren cambiará en 2021 de motores, pasando de Renault a Mercedes, en el equipo británico tampoco esperan que haya "ningún problema" con la empresa francesa. "Tenemos una relación excelente con ellos, abierta y transparente", destacó Seidl.