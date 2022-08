Carlos Sainz: "Red Bull estaba en otra liga"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) admitió este domingo que Red Bull, tras el doblete en el Gran Premio de Bélgica, estaba "en otra liga" sobre el trazado de Spa, al mismo tiempo que lamentó no haber sido "tan competitivo" en el circuito belga.

"Las primeras dos vueltas han sido fuertes, pero con alta degradación estábamos degradando más de lo que debíamos. Tendremos que aprender, porque no hemos sido tan competitivos aquí, Red Bull estaba en otra liga", señaló el madrileño en declaraciones a los micros de la Fórmula 1 tras la carrera.

Sainz finalizó tercero, incapaz de acercarse a los dos Red ull, con un ritmo intratable. "Ha sido mas duro de lo que pensábamos, no teníamos ritmo, se sobrecalentaban los neumáticos y nuestro paquete no ha estado este fin de semana", lamentó, aunque sí celebró su decimotercer podio en la Fórmula 1.

"No me esperaba que fuese una carrera tan sufrida, esperaba una oportunidad de defendernos. Red Bull tenía menos degradación, eran más rápidos en recta, nos han metido mucho por vuelta. Sabe un poco mal después de la pole y estar por delante las dos primeras vueltas", recalcó en declaraciones a DAZN.

??? @Carlossainz55: "No me esperaba una carrera tan sufrida. Pensaba que íbamos a tener alguna oportunidad de defendernos"



"Red Bull ha estado en otra liga"



#BelgicaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/Zm7kPS24KI — DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, aplaudió la "ejecución perfecta" de Ferrari este fin de semana respecto a la estrategia y las paradas, pero "cuando no hay ritmo no hay ritmo". "Estábamos un poco encerrados, no podíamos tirar ni defendernos. Me quedo con el podio, ha sido un fin de semana sólido", concluyó.