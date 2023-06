Carlos Sainz: "Ferrari ha hecho un esfuerzo brutal para traer mejoras a Montmeló"

El español Carlos Sainz (Ferrari), sexto en el Mundial de Fórmula Uno, indicó este jueves en el circuito barcelonés de Montmeló, que "no" cree "en la suerte", que "no ha sido el inicio" de la temporada "esperado", pero que está "seguro de que los resultados llegarán".

"Ya sabéis que no creo ni en la buena ni en la mala suerte. Si las cosas pasan, pasan por algo. Sí es verdad que en las seis carreras que llevamos pasó un poco de todo. Igual no ha sido el inicio que todos esperábamos en Ferrari. Y ha sido más duro de lo que nos hubiera gustado", contestó. "Pero no nos rendimos", advirtió Carlos.

"Estamos intentando mejorar el coche; cambiarlo y tirar para adelante. Y estoy seguro de que los resultados empezarán a salir pronto", apuntó. "Sabemos que nuestro punto débil es el ritmo de carrera, sobre todo; sabemos que a una vuelta no estamos mal, pero en cuanto se desgastan un poco los neumáticos, o el coche tiene más gasolina o demás, sufrimos, en ritmo de carrera", dijo.

"Es algo que estamos intentamos corregir y dar un pasito adelante este fin de semana. Pero tampoco podemos esperar un cambio enorme, eso os adelanto. Que lo que traemos este fin de semana no debería cambiarnos la vida, ni mucho menos. Pero creo que daremos un paso hacia lo que creemos que es la dirección correcta. Pero irán llegando más cosas e intentaremos ir carrera a carrera, acercándonos a Red Bull", declaró Sainz, que no quiso precisar cuáles son las mejoras que la 'Scuderia' trae para el fin de semana.





"Las vais a ver", manifestó, lacónico, Sainz. Y que sí admitió, no obstante, que éste puede ser un circuito idóneo para ver dónde están. "Creo que sí. Creo que es un circuito en el que tenemos un par de ruedas duras extra, de prototipo, para probar las cosas que queremos probar. Y creo que es el Gran Premio ideal; por eso el equipo ha hecho un esfuerzo tan gigante en traer un 'upgrade' que en principio no iba a ser para Barcelona", dijo. "El equipo ha hecho un esfuerzo brutal; y en Maranello han hecho malabares. Eso me motiva; y me alegra ver que el equipo está enchufado y con ganas de cambiar la situación", manifestó el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

Sainz, visiblemente enfadado durante la carrera de Mónaco con la estrategia, entiende ahora las decisiones que tomó su equipo. "Salió mal todo. No fue como esperaba; porque era un fin de semana en el que me sentía cómodo en el coche, iba rápido todo el fin de semana. Pero la frustración empezó a hacer mella el sábado; porque fue la tercera 'cuali' seguida en Mónaco en la que lucho por la 'pole' y me acabo encontrando tráfico", explicó el piloto madrileño.

"Eso te frustra y te pone un poco de mala leche. Luego, el domingo, salí a por el podio; y no entendí la primera parada, que luego, más calmado, entendí mejor, cuando me explicaron que era para cubrirnos de Hamilton. Luego la segunda parada, esperas una vuelta más y conduces con ruedas lisas en mojado, que te puede pasar lo que me pasó; y fue un error", añadió.