Carlos Sainz: "Estoy cansado de quedarme a media décima de la 'pole'"

El español Carlos Sainz (Ferrari), quinto en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá tercero en el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del campeonato, declaró este sábado en el circuito de Suzuka que está "cansado de" quedarse "a media décima de la 'pole'" y que espera "conseguir una antes de que acabe la temporada".

"Mi último intento fue una buena vuelta, una vuelta limpia hasta la salida de la última 'chicane', en la que cometí un pequeño error y perdí una décima, o décima y media; que me hizo perder la 'pole'. Me he quedado a media décima, pero la verdad es que estoy cansado de quedarme a media décima de la 'pole'", comentó Sainz en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este sábado en Suzuka.

"Los tres estamos siempre muy apretados, pero al final la 'pole' siempre cae del lado de Max (Verstappen, de Red Bull, líder destacado del Mundial y que este domingo saldrá primero) o de Charles (Leclerc, su compañero monegasco, que arranca segundo en Suzuka)", apuntó Sainz, una vez victorioso en la F1 y que el pasado domingo, al acabar tercero en Singapur, firmó su decimocuarto podio en la categoría reina, el octavo de esta temporada.

"Ojalá pueda lograr una 'pole' antes de que acabe la temporada", añadió Sainz, de 28 años, que este año logró su primer triunfo en la F1 al anotarse, en la legendaria Silverstone (Inglaterra), el Gran Premio de Gran Bretaña.

??? @Carlossainz55: "Los tres estamos muy cerca. Va a estar apretado pase lo que pase"#JaponDAZNF1 ???? pic.twitter.com/V7sPENR2Sa — DAZN España (@DAZN_ES) October 8, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado