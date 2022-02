Carlos Sainz ya conoce el nombre del monoplaza que llevará este año

La escudería italiana Ferrari anunció este martes el nombre de su nuevo monoplaza, el F1-75, para la temporada 2022 de la Fórmula 1, marcada por la incorporación de un nuevo reglamento, informó el equipo italiano.

El F1-75 será el 68º Ferrari que ruede por los circuitos en la temporada 2022 y el nombre une la categoría de la competición con el aniversario de la propia 'Scuderia', que cumple 75 años desde que Enzo Ferrari diera la primera vuelta en el 125 S en Maranello (Módena, norte), su histórica sede.

