Cara y cruz para Red Bull con Alonso y Sainz, cuarto y quinto en parrilla

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, que aspira a lograr un tercer título seguido y que había sido el más rápido horas antes este sábado en el último libre, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

Verstappen, de 25 años, logró la vigésima segunda 'pole' de su carrera en la F1 al cubrir los 5.278 metros de la pista australiana en un minuto, 16 segundos y 732 milésimas, 236 menos que el inglés George Russell (Mercedes), que acabó segundo la calificación de este sábado y saldrá junto a él desde la primera fila. El otro inglés de Mercedes, Lewis Hamilton, y el español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron tercero y cuarto la cronometrada principal, respectivamente, por lo que arrancarán desde la segunda hilera en la tercera de las 23 carreras del Mundial.

Carlos Sainz (Ferrari), acabó quinto una calificación en la que quedó eliminado a las primeras de cambio, al accidentarse -sin consecuencias físicas- en la primera ronda (Q1), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial a un solo punto de su compañero neerlandés, que lidera con 44, catorce más que Alonso, tercero en el campeonato.

