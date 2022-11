El cabreo de Alonso con Ocon: "He perdido el alerón delantero gracias a 'nuestro amigo'"

Comienzo de la carrera al sprint en el Gran Premio de Brasil que ha sido muy movido debido al nuevo enfrentamiento entre Fernando Alonso y su compañero de equipo Esteban Ocon.

El piloto asturiano partía séptimo y durante las primeras vueltas protagorizaron un doble toque que provocó el enfado del doble campeón del mundo como mostró a través de la radio de equipo.

"He perdido el alerón delantero gracias a 'nuestro amigo'", señaló Fernando Alonso muy cabreado.

Ese enfado fue a más cuando se le escuchó otra frase en contra de su compañero de equipo: "Me ha empujado en la curva 4... y finalmente en la recta. ¡Bien hecho!"

Esos toques provocó que Fernando Alonso tuviera que entrar en boxes para reparar los problemas generados en su monoplaza.

Fernando pits for a new front wing and tyres after picking up damage. #BrazilGP ???? pic.twitter.com/bkQhhsGPsl