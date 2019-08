Bottas renueva una temporada su compromiso con Mercedes

El piloto finlandés Valtteri Bottas seguirá corriendo en Mercedes para la temporada 2020 de Fórmula 1, según ha confirmado este jueves la propia escudería alemana a través de su página web y redes sociales.

Bottas llegó a Mercedes-AMG Petronas Motorsport en 2017 y ha jugado un papel clave en los títulos del Mundial de constructores que ha logrado en las dos últimas temporadas de F1 el equipo con sede en Brackley (Inglaterra).

El nórdico, de 30 años, es actualmente segundo en la clasificación general del Mundial de pilotos, con 188 puntos. Durante sus dos temporadas y media con Mercedes, hasta el momento ha ganado cinco carreras y ha conseguido diez 'pole positions'.

"Estoy muy feliz y orgulloso de ser parte del equipo durante una cuarta temporada, deseo agradecérselo a todos los miembros del equipo y de la directiva de Mercedes por su confianza y su fe en mí", ha afirmado Bottas después de conocerse la noticia.

"Mis actuaciones han ido mejorando cada año, y esta es una excelente manera de comenzar la segunda mitad de 2019", ha añadido. "Mi objetivo general es convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1. Creo que, sobre el papel y desde mi experiencia con el equipo, Mercedes es la mejor opción para lograr ese objetivo en 2020", ha apostillado.

"Tenemos nueve carreras por delante esta temporada y estoy decidido a seguir mejorando en cada una de ellas. Ahora, todos mis pensamientos están en Spa y en ofrecer un desempeño fuerte con el equipo este fin de semana", ha indicado antes de afrontar el Gran Premio de Bélgica.

El director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, se congratuló por la ampliación de contrato de Bottas. "Para 2019, le planteamos a Valtteri el desafío de volver aún más fuerte de lo que lo vimos en la primera parte de 2018, y lo ha logrado, con algunas actuaciones realmente impresionantes en las primeras carreras de este año", ha señalado.

"Aunque hasta ahora ha sido su primera mitad más exitosa de un campeonato, tiene hambre de más y está decidido a seguir mejorando y a elevar su nivel. Esa es la mentalidad que queremos de todos los componentes de nuestro equipo", ha agregado Wolff.

"Los resultados que hemos logrado con Valtteri no son una coincidencia; ha sido una parte integral de nuestros títulos en las últimas dos temporadas, su trabajo en equipo con Lewis [Hamilton] ha sido ejemplar y ha demostrado una verdadera fortaleza de carácter en la forma en que ha respondido a los contratiempos", ha asegurado Wolff.

"Estoy encantado de que se quede con el equipo durante al menos otra temporada, y espero verlo subir el listón aún más", ha concluido el director ejecutivo de Mercedes, cuyos pilotos Bottas y Hamilton lideran con holgura en la 'clasi' general de pilotos.

