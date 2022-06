Bernie Ecclestone: "Recibiría una bala por Vladimir Putin"

El exmandatario de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone afirmó que "recibiría una bala" por el presidente ruso Vladimir Putin, a quien describió como una persona "sensata" y "de primera clase" que está haciendo lo que "creía correcto" para su país, y culpó más de lo que está sucediendo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Todavía recibiría una bala por él. Preferiría que no le doliera, pero si lo hace, seguiría recibiendo una bala porque es una persona de primera clase. Lo que está haciendo es algo que él creía que era lo correcto para Rusia", explicó el directivo, de 91 años, en el programa de televisión británico 'Good Morning Britain' de la ITV.

Ecclestone dijo que la guerra en Ucrania no fue "intencionada" y se mostró crítico con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Así, al ser preguntado sobre si este debería haber hecho más para evitar esta guerra y no a través de un cambio en las acciones de Putin, fue claro: "Absolutamente".

'I'd still take a bullet for him.'



Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU