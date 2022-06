Polémica racista en la Fórmula 1 tras llamar Nelson Piquet dos veces 'negrito' a Hamilton en una entrevista

Ocurrió en 2021, pero no se ha vuelto viral hasta ahora. El mítico piloto brasileño Nelson Piquet era preguntado en una entrevista el pasado mes de noviembre en su país por el incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña en el que ambos se tocaron y el neerlandés acabó impactando contra las protecciones de Silverstone.

Pocos días después Piquet era cuestionado por el incidente y si le recordaba a uno que el había tenido Ayrton Senna con Alain Prost en 1989 en el GP de Japón. La polémica llega en cómo el tres veces campeón de Fórmula 1 se refiere a Hamilton al que en ninguna ocasión llama por su nombre y si dos veces 'neguinho' (negrito). La palabra se puede considerar ofensiva y racista en portugués.

"El negrito colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto resultara jodido" se comenta en el polémico fragmento de la entrevista.

El vídeo ha vuelto a salir a la luz después de que Lewis Hamilton haya sido nombrado en los últimos días ciudadano de honor de Brasil. Lo curioso, además, es que Nelson Piquet es el padre de Kelly, la actual pareja de Max Verstappen.

Tanto la FIA, como la Fórmula 1, como la escudería Mercedes han emitido sus propios comunicados condenando lo ocurrido y asegurando que en el deporte no cabe la discriminación ni el racismo. Además, agradecen a Lewis Hamilton todos sus esfuerzos por la diversidad.

"El lenguaje racista o discriminatorio es inaceptable en cualquier forma y no tiene cabida en la sociedad. Lewis es un increíble embajador de nuestro deporte y merece respeto. Sus grandes esfuerzos para mejorar la diversidad y la inclusión son una gran lección para todos y algo con lo que estamos comprometidos en la Fórmula 1", asegurá la organizadora.

Por su parte, Mercedes apunta que "condenamos con fuerza cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio. Lewis ha liderado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos compartimos una visión de una competición diversa e inclusiva y este incidente subraya la importancia fundamental de continuar esforzándonos por conseguir un futuro brillante".

