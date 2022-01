Barcelona acogerá los primeros test de la nueva Fórmula 1

El Circuit de Barcelona-Catalunya es el trazado elegido por la Fórmula 1 para albergar los primeros test de pretemporada de la nueva era del 'Gran Circo', con coches totalmente nuevos y nueva normativa que serán vistos y probados, con todas las escuderías presentes, entre el 23 y 25 de febrero en Montmeló.

La Fórmula 1 confirmó que el Circuit de Barcelona-Catalunya será la sede de los tres primeros días de entrenamientos en pista de cara a preparar el Mundial 2022, antes de que los nuevos monoplazas acudan a Baréin para los otros test oficiales de pretemporada.

Dates are locked in for pre-season running in Barcelona and Sakhir#F1#F1Testingpic.twitter.com/3pWbUfo7BT