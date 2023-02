Aston Martin apuesta por Felipe Drugovich en caso de que Stroll no se recupere

El brasileño Felipe Drugovich conducirá el monoplaza de Lance Stroll, que se lesionó en un accidente de bicicleta en España, si el canadiense no está al cien por cien para el primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2023, que tendrá lugar la próxima semana en Baréin, ha confirmado su equipo, Aston Martin.

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.



The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh