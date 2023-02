Lance Stroll se pierde los test de pretemporada tras haber sufrido un accidente de bici

El equipo Aston Martin Aramco Cognizant de Formula Uno ha anunciado que el piloto canadiense Lance Stroll, compañero del español Fernando Alonso, se perderá los test de pretemporada que se disputan de jueves a sábado en el circuito de Baréin por una lesión causada en un accidente de bici en España.

