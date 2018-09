Alonso y Sainz, resignados tras sus problemas en Sochi

El español Carlos Sainz, decimoséptimo clasificado este domingo en el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno, asumió que no tenía "nada que hacer en carrera" tras recibir un toque del ruso Sergey Sirotkin (Williams).

Ese incidente frustró la buena salida del madrileño en el Autódromo de Sochi. "Me ha roto el pontón derecho y el fondo plano", lamentó el piloto de Renault en declaraciones a Movistar F1.

Con esos daños, que le hicieron "perder muchos puntos de carga aerodinámica", Carlos Sainz tan solo pudo tratar de "ralentizar a los Haas y a los Sauber" en beneficio de su compañero de equipo, el alemán Nico Hulkenberg. "No tenía nada que hacer en carrera. Puntuar era imposible con ese coche", insistió Sainz.

"Me recuerda a 2016. Salí bien, pero se me metió una cosa en el pontón. Rusia todavía nos debe una. Estoy seguro de que hoy se podría haber puntuado con un coche normal. Me da mucha rabia porque es una oportunidad perdida y no ha sido mi culpa", sentenció.

Carrera frustrante con el suelo y el pontón dañado desde la primera vuelta. A pesar de un coche inmanejable, nos mantuvimos en pista para ayudar al equipo con la estrategia. Toca pasar página y preparar Japón! pic.twitter.com/KBhf7msJV9 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 30 de septiembre de 2018

Fernando Alonso (McLaren) aseguró que el puesto número 14 en el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno es "merecido" porque en el Autódromo de Sochi su monoplaza "no tenía ritmo".

El dos veces campeón del mundo reconoció que "por las prestaciones" de su McLaren sabía que puntuar "iba a ser difícil". "No teníamos ritmo, ser catorce es lo que merecíamos", dijo tras la carrera que coronó al británico Lewis Hamilton (Mercedes).

La estrategia del asturiano pasó por parar temprano para intentar "forzar a la gente a entrar pronto" y aprovechar en el tramo final su segundo juego de neumáticos blandos, pero las gomas amarillas de sus rivales "duraron toda la carrera" por lo que no pudo puntuar. "Nos vamos sin puntos. Ojalá en Japón volvamos a recuperarlos", apuntó Fernando Alonso.

La próxima semana en Suzuka augura, sin embargo, otro Gran Premio "complicado". "Tenemos más esperanzas en Austin, en México y en Brasil. Los puntos en Japón serían necesarios porque Force India y Sauber van a ser una amenaza hasta Abu Dabi", comentó.