Albon no correrá en Monza por apendicitis y será sustituido por Nick de Vries

Una apendicitis impedirá al tailandés Alexander Albon (Williams) participar en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el que ha sido sustituido por el neerlandés Nyck de Vries, quien este viernes participó en la primera tanda de entrenamientos libres con Aston Martin y afrontará el resto del fin de semana con otro monoplaza.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) autorizó a Williams, de acuerdo con el artículo 32.2 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1, para que Nyck de Vries, con el coche número 45, participe en el Gran Premio de Italia de 2022 en lugar de Albon.

De Vries debe usar el motor, la caja de cambios y los neumáticos que se asignaron al conductor inicial, Alexander Albon, como se detalla en el Artículo 32.4 del reglamento. El permiso, añadió la FIA, estaba sujeto a que Nyck de Vries apruebe los requisitos de verificación técnica. El equipo de Albon, Williams, informó que el piloto se sintió mal por la mañana y está bajo tratamiento por apendicitis.

Following on from this, we can confirm that the team’s Reserve Driver Nyck de Vries will drive in place of Alex for the remainder of the Italian Grand Prix weekend. Alex is in good spirits and the team wishes him a speedy recovery.#WeAreWilliams#ItalianGPpic.twitter.com/4tgyGBD0BU