Alain Prost confirma su marcha de Alpine, enfadado por las filtraciones a la prensa de su salida

Se confirma la baja para la escudería Alpine de su asesor Alain Prost. El propio Prost confirmó en la noche del lunes su salida del equipo francés, con un mensaje en sus redes sociales.

"¡Estoy muy disgustado por cómo se ha anunciado hoy la noticia! Habíamos acordado que lo anunciaría al mismo tiempo que Alpine. Lo siento, pero no se me ha respetado. He rechazado la oferta que me hicieron en Abu Dabi para la temporada 2022, por cuestiones de una relación personal y estaba en lo cierto. A Enstone y al equipo Viry, os echaré mucho de menos", escribió Prost.





