Ajustado el calendario de F1 para 2021: comenzará el 28 de marzo en Baréin y cambia el GP de China por Italia

La Fórmula 1 ha anunciado este martes una revisión en el calendario para el próximo Mundial con varias novedades, entra las que destaca el retraso de una semana del campeonato, que comenzará el 28 de marzo con la disputa del Gran Premio de Baréin.

El Mundial mantiene su cifra récord de 23 carreras, pero ha realizado pequeños ajustes debido a las restricciones de viajes existente en los distintos países que acogen el campeonato debido a la pandemia.

2021 CALENDAR UPDATE



���� Season starts in Bahrain 26-28 Mar

���� Australia moves to 19-21 Nov

���� Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1pic.twitter.com/4QoP0gKKsA