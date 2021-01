El A521 será el nuevo coche de Alonso en la Fórmula 1 y Alpine desvela su diseño invernal

El nuevo equipo Alpine de Fórmula 1, que coge el testigo de Renault, ha nombrado A521 al nuevo coche que pilotará Fernando Alonso a partir de la próxima temporada y ha desvelado un diseño provisional del monoplaza que cambiará cuando empiece el Mundial en marzo.

#AlpineCars, born in the Alps, raised by racing…

A new challenge starts here! pic.twitter.com/KmRuk82knX