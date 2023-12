VÍDEO: Fútbol.- Pedro Rocha: "Hemos tratado de tender puentes y de abrir la RFEF"

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, agradeció el apoyo que a recibido para reconducir "una situación tremendamente complicada" en el organismo y aseguró que su deseo ha sido siempre el de "tender puentes" y "abrir" la federación.

"Llevamos tres meses y quiero agradecer a las Territoriales, los asambleístas, el CTA, los entrenadores y profesionales de esta casa por su comportamiento en una situación tremendamente complicada, que se ha reconducida y es algo que una persona solo no puede", indicó Rocha en su informe durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.

El dirigente subrayó que no ha recibido "ninguna queja por parte de ningún asambleísta sobre el funcionamiento de esta casa en estos meses". "He tratado de tender puentes y de abrir la RFEF, y, evidentemente, esto ha sido compartido por varias instituciones. LaLiga, AFE, la Liga F, jugadores y jugadoras, afortunadamente, han entendido el mensaje. Esto es fútbol y se debe estar unidos, no se puede estar de espaldas", indicó.

"Llevamos muchos años padeciendo situaciones muy tensas, con gente que se ha quedado en el camino, que ha sufrido y sigue sufriendo. ¿Si hablamos el mismo idioma por qué no reconducimos esto? Fue el planteamiento que hicimos y hay que dar las gracias porque se ha entendido perfectamente. Quiero dar las gracias a David Aganzo (presidente de AFE), Beatriz Álvarez (presidenta de la Liga F) y Javier Tebas (presidente de LaLiga), estamos en el mismo barco. Nuestro trabajo era unir a la gente y lo vamos a seguir intentando", recalcó.

Posteriormente, antes de concluir la Asamblea, Rocha dio tener "una mención especial" con el sindicato FUTPRO "por el trabajo que hizo junto con el presidente (del Comité de Fútbol Femenino) Rafa Del Amo en una situación muy difícil". "Pero bueno, podemos sonreír, ¿verdad?, que es lo importante", sentenció, dando las gracias también a Aficiones Unidas y Futbolistas On.

