Vergüenza en el Madison Square Garden: Sandor Martín sufre una polémica derrota

El boxeador español Sandor Martín ha caído esta madrugada ante Teófimo López en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos) en un polémico combate eliminatorio para disputar el Mundial del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el que, a pesar de enviar dos veces a la lona a su rival, cayó por decisión dividida (95-94, 93-96 y 92-97).

El barcelonés, de 29 años (40-3-0, 13 KO), se recuperó de un pequeño corte en la nariz por un cabezazo de su rival durante el primer asalto y ya en el segundo computó un 'knock down' gracias a un potente golpe de derecha.

Las fintas y los rectos del español iban decantando el combate a su favor, y una nueva derecha en el séptimo 'round' que mandó de nuevo a la lona al neoyorquino, excampeón mundial del peso ligero, parecía decidirla por completo, pero uno de los jueces interpretó la caída como un resbalón.

