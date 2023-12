Van der Poel sigue imparable y vuelve a imponerse a Van Aert

El neerlandés Mathieu van der Poel logró este martes en la localidad belga de Gavere, donde dominó de principio a fin, su segunda victoria consecutiva en la presente temporada de la Copa del Mundo de ciclocrós y la cuarta en las cuatro carreras disputadas.



Van der Poel, de 28 años y cinco veces campeón del mundo, ganó en Gavere tres días después de su triunfo en Amberes (Bélgica) y lo hizo con autoridad, con 36 segundos de ventaja sobre el segundo, el belga Wout van Aert; y 58 respecto al británico Thomas Pidcock, que completó el podio.

???? #CXWorldCup



Three laps to go. Wout is forty seconds behind Mathieu van der Poel.



Fighter! ???? pic.twitter.com/iaOpKOClyI