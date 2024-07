Tenis/Wimbledon.- Novak Djokovic: "Alcaraz es un campeón increíble"

El tenista serbio Novak Djokovic felicitó y elogió a Carlos Alcaraz por su merecedora victoria este domingo en la final de Wimbledon, "un increíble campeón" que de nuevo le impidió ganar su octavo título, aunque se mostró "satisfecho" con su progresión tras lesionarse en Roland Garros y disfrutar de nuevo de Londres.

"Estaba muy enchufado hoy, hizo mucho calor", dijo entre risas a pie de pista, mencionando el estado de forma y juego que sacó Alcaraz en una final que se decidió en tres sets para el español. "No es el resultado que quería, obviamente. En los dos primeros sets mi nivel no fue bueno lo suficiente", apuntó.

"Carlos lo hizo increíble, un partido completo, tuvo todo de su lado. Lo intenté, salvé esas tres bolas de partido y alargué un poco la final, pero no fue suficiente. Él fue un gran y merecedor campeón hoy. Un campeón increíble", añadió, felicitando también al equipo del murciano por "un gran trabajo".

Djokovic valoró que hace un mes se lesionó en París, tuvo que pasar por quirófano para tratar su rodilla derecha y fue capaz de alcanzar su décima final de Wimbledon. "Tengo que estar muy orgulloso, pero ahora hay algo de decepción. Cuando reflexione sobre el último mes, lo que me ha pasado, tengo que decir que estoy muy satisfecho", dijo.

"Wimbledon ha sido siempre el torneo de mis sueños, desde pequeño quería jugar aquí, aún no me lo creo estar aquí. Aunque he jugado muchos partidos, diez finales, cada vez que estoy en esta pista lo siento como si fuese la primera vez", añadió, lanzando su afecto a su familia y postulándose como entrenador de su hijo si sigue interesándose por el tenis como ya está haciendo.