Tenis/Roland Garros.- Aryna Sabalenka: "No apoyo la guerra en Ucrania, lo que significa que ahora no apoyo a Lukashenko"

PARÍS, 6 (PA Media/dpa/EP)

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka dejó claro que "ahora" no apoya al presidente de su país, Alexander Lukashenko, por la postura de apoyar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y aseguró que ella no es "una experta en política" para lidiar con continuas preguntas sobre este tema en las ruedas de prensa de Roland Garros.

La campeona del Abierto de Australia se negó inicialmente a hablar con la prensa especializada tras sus partidos de tercera y cuarta ronda, después de un tenso intercambio con un periodista ucraniano, pero cambió de postura tras vencer a la ucraniana Elina Svitolina por un doble 6-4 en cuartos de final, aunque se la volvió a presionar sobre su postura política ya que ha sido fotografiada con Lukashenko.

"Es una pregunta difícil. No apoyo la guerra, lo que significa que ahora mismo no apoyo a Lukashenko", replicó la número dos del mundo, que se sintió "muy poco respetada" porque su última rueda de prensa se había convertido "en un programa político de televisión". "Y yo no soy una experta en política, sólo soy un tenista", zanjó.

Tras ganar a Svitolina, acudió a la red a esperarla, pero como ya había anunciado la ucraniana cuando jugase contra rusas y bielorrusas, la evitó, por lo que fue abucheada por una parte de la grada. "No sé a qué estaba esperando porque mis declaraciones sobre el apretón de manos fueron bastante claras", subrayó Svitolina que cree que, "por desgracia", esa acción no ayudó.

En cambio, Sabalenka aclaró que fue a la red por "instinto" porque lo hace tras todos sus partidos y lamentó la reacción del público con su rival. "Creo que no se merecía todos estos abucheos. Siento un gran respeto por ella, por lo que está haciendo después de dar a luz. Es impresionante y estoy realmente impresionada por lo que está haciendo", indicó.