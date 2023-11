Tenis/BJKC.- Anabel Medina: "En la Billie Jean King Cup jugar en casa es muy importante y superespecial"

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, dejó claro que es "superespecial y muy importante" poder jugar las Finales de esta competición en casa, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y aseguró que aunque ya "las piernas pesan" por ser final de temporada, están con "motivación y ganas para hacer un último esfuerzo".

"Es superespecial (jugar en casa). Desde que soy capitana jugamos cerca de 14 eliminatorias y sólo pudimos jugar en casa tres, esta en las cuarta y por eso es superespecial jugar en casa. Siempre digo que en esta competición, jugar en casa o fuera, es muy importante", indicó Anabel Medina en rueda de prensa.

La extenista valenciana sabe lo "bonito de estar en casa". "Todo el público va a estar con nosotros y vamos a jugar frente a nuestra familia, nuestros amigos, y también por supuesto ante toda España", subrayó.

"Cuando jugábamos por España era especial, pero aquí en el sur tenemos muy bonitos recuerdos. Jugamos en Marbella la eliminatoria para estar aquí en Sevilla, que es increíble y creo que una de las ciudades más bellas de España. Estamos listas para jugar, disfrutar y dar lo mejor de nosotras", añadió.

Medina ve a sus jugadoras "con muchísimas ganas y entrenando muy bien". "Sabemos que es final de año y es un momento en el que las piernas ya pesan, pero la motivación y las ganas que tienen por jugar hacen que salga ese último esfuerzo para intentar dar lo mejor de nosotras", apuntó.

"Esta competición ha demostrado que en muchas ocasiones el ranking se queda al margen y que hay que pelear cada punto como si fuera el último. Son dos individuales y un dobles en los que tenemos que estar muy atentas en cada uno de ellos", añadió la capitana.

BADOSA: "JUGAR EN ESPAÑA FUE UNA MOTIVACIÓN EXTRA"

Por su parte, Paula Badosa confesó que había tenido "un largo viaje" hasta poder jugar en Sevilla después de un año marcado por los problemas físicos y sin poder competir desde Wimbledon. "Cuando vi que jugábamos en España fue una motivación extra para mí también", indicó la catalana.

"Me siento bien. No siento dolor, así que eso es muy importante. Tengo muchas ganas de empezar aquí, de jugar frente a mi público, que creo que es algo muy especial también. Veremos el miércoles, pero tengo muchas ganas", agregó la española.

Badosa reconoció que ha tenido que aprender en este periodo a tener "mucha paciencia" y que echó "mucho" de menos el tenis. "Me encanta competir, me encanta el tenis y lo estaba siguiendo de otra manera, como ustedes saben y eso también fue muy útil", remarcó.

"Ahora tal vez lo vea desde otra perspectiva y veo por supuesto que el tenis es mi vida, mi pasión, pero que no lo es todo y eso es un poco también lo que he aprendido. He estado haciendo otras cosas y creo que es agradable también llegarse a saberlo por mí mismo. Fue un viaje y un tiempo en el que aprendí otras cosas y fue agradable también", sentenció la española.

Badosa aseguró que, aunque lleva "tiempo sin competir", se está notando "bien en pista". "Estoy con ganas porque me gusta jugar por equipos y verlas a ellas con tantas ganas, entrenando con tanta intensidad, me da una motivación. Aprendo de cada una de ellas porque tienen cosas especiales diferentes a mí y eso me ayuda mucho", expresó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, la número uno del equipo será Sara Sorribes, que no le dio demasiada importancia a la superficie. "Es verdad que a nosotras nos gusta jugar en tierra pero, a pesar de ser una pista rápida, no lo es demasiado, es una superficie jugable y eso creo que también nos ayuda. Con todo el público esperamos ir hacia arriba, disfrutarlo y competirlo de la mejor forma", deseó.

"Es una pista que se adapta muy bien tanto a las jugadoras que les gusta más jugar en tierra como en pista dura, así que estamos muy cómodas, entrenando muy bien y con muchas ganas", apuntó por su parte Rebeka Masarova, teórica número dos por ranking.

Finalmente, Cristina Bucsa, debutante, recalcó que se siente "muy bien" porque le gusta "mucho este tipo de pista". "He visto a mis compañeras fenomenal y creo que la pista se adapta también muy bien a ellas, así que creo que podemos hacerlo muy, muy bien aquí", advirtió.

"La unión es nuestro punto fuerte y eso es lo que nos hacer ser un muy buen equipo. Acabaremos los últimos días de entreno con mucha fuerza y a ver lo que pasa el miércoles", manifestó por su parte la otra 'novata' del equipo, Marina Bassols.