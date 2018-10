Simona Halep, número uno del mundo, se da de baja para el torneo de 'maestras' y da billete a Kiki Bertens

La tenista rumana Simona Halep causará baja finalmente en las WTA Finals de Singapur, el torneo que reúne a partir del próximo lunes a las ocho mejores del año, después de no recuperarse de su lesión en la espalda y su puesto será ocupado por la holandesa Kiki Bertens.

La número uno del mundo se lesionó antes de participar en el torneo de Wuhan (China) y los médicos le diagnosticaron una hernia discal de la que no se ha podido recuperar a tiempo para estar en la cita de 'maestras'.

"Ha sido una decisión dura, siempre es difícil retirarse de una gran torneo y creo que, en la actualidad, es la primera vez en mi vida que lo hago, pero es mejor para mi salud. Mi espalda no está bien y no he entrenado en las últimas cuatro semanas, así que no estoy lista para competir a este nivel en este momento", afirmó la campeona de Roland Garros a 'WTA Insider'.

Halep, que apuntó que su baja es por "el mismo problema de Wuhan", lamentó no estar "en uno de los torneos más importantes del año porque sólo hay ocho jugadoras y hay que demostrar lo bien que has trabajado en la temporada".

"Es realmente importante y significaba mucho para mí porque me he clasificado los últimos cinco años. Por su formato, donde juegas cada partido como si fuera una final, es duro y tienes que estar al cien por cien en todo momento", reiteró.

La baja de la de Constanza abre las puertas para estar en Singapur a la holandesa Kiki Bertens, novena en la clasificación anual del año y hará su debut en las Finales de la WTA, siendo la primera holandesa en participar en esta cita desde que lo hiciese en 1997 Brenda Schultz-McCarthy.