La selección mantiene su plan de trabajo al margen del registro de la UCO

La selección española ha mantenido este miércoles su plan de trabajo, pese al registro que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF), del que los internacionales no se han dado cuenta mientras se ejercitaban, según ha afirmado el portero David Raya.

"No tenia ni idea. Nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado y no me he dado cuenta de lo que estaba pasando", ha dicho el guardameta del Arsenal David Raya en su comparecencia ante la prensa, que se ha producido según lo previsto.

Los jugadores de la selección han saltado al campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 11.00 para seguir con la preparación del amistoso del próximo viernes contra Colombia en Londres, mientras miembros de la UCO, algunos de paisano, registraban las oficinas de la RFEF, en el edificio contiguo, que tiene un acceso diferente al del campo.

El registro, que todavía continúa, está dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El juzgado comenzó a investigar en junio de 2022 el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado en 2019 por el entonces presidente federativo, Luis Rubiales, con el empresario y exfutbolista Gerard Piqué, tras la denuncia, presentada el 30 de mayo de 2022 por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe).

La denuncia no solo se dirige contra Rubiales, sino también contra la RFEF, el exjugador del Barça Gerard Piqué y su empresa Kosmos, al considerar que su actuación perjudicó el patrimonio del organismo.

La jueza Delia Rodrigo prorrogó en junio de 2023 la instrucción del caso durante seis meses. EFE

