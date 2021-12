Sandra Sánchez considera el 2022 como un año bonito para dejar el kárate profesional

La campeona olímpica Sandra Sánchez aseguró que 2022 puede ser el año en el que, de "una manera bonita", podría dejar "la parte deportiva" del kárate, deporte en el que lidera el ránking mundial desde 2015, con su familia viendo cómo compite en el campeonato de España, el de Europa y en los Juegos Mundiales.



Sánchez ha hecho esas declaraciones durante su visita a Santander este martes para recibir el 'Premio Cantabria'. No ha querido responder directamente a la pregunta de los periodistas de si este 2022 va a dejar la competición profesional, pero sí ha asegurado que 2021 -en el que se proclamó campeona olímpica de kata- ha sido un año "difícil" por tener que competir sin público y que le gustaría ver a su familia y sus allegados en las gradas, en las competiciones que hay este próximo año, como despedida a su carrera.



Sánchez ha afirmado que el kárate, lo practique o no de forma profesional, siempre estará unido a ella de manera profesional y personal. "El kárate me lo ha dado prácticamente todo. Me ha dado el amor. Y de alguna manera quiero transmitir todo lo bonito que he vivido a través del kárate y poder regalárselo a las siguientes generaciones", ha subrayado.

La karateca, que este martes ha entrenado en la playa de El Sardinero, también ha opinado que el kárate "merece estar en los Juegos Olímpicos", aunque desde París 2024 no va a estar en estas citas. "Ojalá que vuelva a estar", ha dicho.

Sánchez ha lamentado que, sin optar a estar en los Juegos, será todavía más difícil para los deportistas vivir del kárate centrándose exclusivamente en los entrenamientos, puesto que habrá menos patrocinadores y becas. Eso sí, ha señalado que "había kárate antes de que fuera olímpico" porque es un deporte "muy grande". "Como decía mi maestro: el kárate es tan grande que sirve hasta para competir, pero es muchísimo más que eso", ha añadido.