Saltos/Mundial.- Carlos Gimeno, séptimo en la final de saltos de gran altura del Mundial

"Estoy un poco decepcionado porque este no es el resultado que quería"

El saltador español Carlos Gimeno finalizó en séptima posición la final de saltos de gran altura (27 metros) del Campeonato del Mundo de Doha (Catar), tras una última ronda en la que perdió una plaza y no pudo, por poco, repetir la sexta plaza de la anterior cita mundialista de Fukuoka.

Con un último salto de 5.3 de dificultad, más exigente que el que hizo en la tercera ronda, el canario fue octavo en esta última y cuarta ronda y bajó en el global de la sexta a la séptima plaza final, con 355 puntos totales.

A sus 32 años, se quedó sin la que podría haber sido su primera medalla mundialista. Necesitaba puntuar muy alto para remontar desde la sexta plaza a los puestos de medalla y, en el último salto, le faltó algo de altura y hacer una buena entrada, por lo que fue penalizado.

Tras su último salto, se situó segundo con 5 saltadores por saltar y todos ellos puntuaron más, relegándole a la séptima plaza final pese a empezar la competición con una tercera plaza en la primera ronda, que hacía soñar con que pudiera repetir el bronce de la última prueba de las Series Mundiales de Auckland (Nueva Zelanda).

"Estoy un poco decepcionado porque este no es el resultado que quería. Pero bueno, estamos en un Mundial y están los mejores aquí, es súper difícil estar en los mejores puestos. Hay que seguir entrenando, puliendo cositas que no estoy haciendo tan bien. Pero, por otro lado, en este deporte tienes que ser perfecto y si no lo eres, te vas para abajo", manifestó Gimeno en declaraciones facilitadas por la RFEN tras el final de la competición.

La medalla de oro en este Mundial de Doha (Catar) fue para el británico Aidan Heslop, con 422,95 puntos, superando en 9,7 puntos al francés Gary Hunt, medalla de plata, y en 12,75 puntos al rumano Catalin-Petru Preda, que fue tercero y medalla de bronce.