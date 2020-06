El Partidazo de COPE felicita a Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias: "Ojalá se celebre la ceremonia"

Este mediodía, el piloto de rallys Carlos Sainz recibía la llamada que le comunicaba que era el nuevo Princesa de Asturias de los Deportes. Se lo dijo a Juanma Castaño este mismo martes, por la noche, en El Partidazo de COPE: "Lo he sabido exactamente media hora antes de comunicarlo el jurado de forma oficial. A las doce y media me han llamado y, como sabía, por experiencia, en 2018 cuando estaba en la fase final de las votaciones, he estado súper prudente esperando la decisión".

Para Sainz, este premio "es una cosa más en mi carrera, es un reconocimiento muy importante, es un premio internacional de mucho prestigio que a cualquier deportista le hace ilusión, siendo español mucho más. Es un premio a una trayectoria, a estar muchos años en activo y dedicándome a mi pasión, el deporte de los rallys".

Mucha gente ha querido acordarse del piloto en un día tan especial: "No os podéis imaginar la cantidad de whatsapps y llamadas que aún no he podido contestar. Ha habido personas muy, muy importantes, a las que doy la misma importancia".

Su deseo es el de que la ceremonia pueda llevarse a cabo con normalidad, y no sólo por el acto en sí, sino como señal de que la vuelta a la normalidad sigue su camino: "En Asturias estuve hace relativamente poco, estuve el año pasado. Ojalá podamos a esa vida normal, no sólo por la entrega de premios, sino por lo que estamos sufriendo por la situación. Lo he celebrado con una cena familiar tranquila".