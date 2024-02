Natación/Mundial.- Mayuko Fujiki: "Estamos haciendo el camino muy bien para asegurarnos un sitio en los JJOO"

Paula Ramírez: "Nunca había visto a tantos países tan bien"

La seleccionadora de natación artística española, Mayuko Fujiki, destacó este martes que sus discípulas están "haciendo el camino muy bien" para asegurarse "un sitio" en los próximos Juegos Olímpicos de París, tras haber conquistado la plata en la rutina técnica durante el Campeonato del Mundo que se celebra estos días en Doha (Catar).

"En esta competición nosotras tenemos el gran objetivo de entrar en el 'top 5' para ir a los Juegos y hemos tomado muchas decisiones para no arriesgar nada, nada y nada. Si algún riesgo de dificultad pudiera dejarnos no primeras sino octavas, hemos dicho que no lo cogemos por asegurar que queremos ir a París", dijo Fujiki a los medios oficiales de la Real Federación Española de Natación (RFEN).

"Entonces en este momento, sin ningún 'basemark', significa que estamos haciendo el camino muy bien para asegurarnos un sitio. Y estas chicas hoy han ganado muy bien, brillantes. Seguro que cambiamos algunas cosas para París, si podemos ir, pero creo que han ganado muy bien", insistió la entrenadora japonesa.

Así, elogió el desempeño de España en la piscina catarí. "Hemos nadado con la misma dificultad que China, que está en el 'top' del mundo, y pudimos nadar sin 'basemarks'. Significa que las chicas están mejorando mucho de cara al libre. No sabemos todavía la dificultad de otros países, pero vamos a tomar una buena decisión para que podamos quedarnos en un sitio fijo", reiteró pensando en esa rutina libre.

Luego describió como "muy difícil" el pique con el equipo de Italia al tratarse de una rivalidad de "muchos años". "Pero ahora no solamente es contra Italia, tenemos a seis países luchando al mismo nivel y es bastante difícil, en las pequeñas cosas puedes caer fácilmente abajo", avisó.

PAULA RAMÍREZ: "NUNCA HABÍA VISTO A TANTOS PAÍSES TAN BIEN"

Por otra parte, la nadadora Paula Ramírez se alegró por la plata. "Increíble, estamos en un sueño. Íbamos a por la medalla, pero es que haber conseguido la plata nos hace estar superorgullosas y satisfechas de todo el trabajo. Trabajamos muchísimo para conseguir esto y somos conscientes de que, hasta que no tienes esta pedazo de medalla que es enorme... buf, pues ayuda a reconocerlo", argumentó al respecto.

"Debo decir que llevo muchos años ya compitiendo y que creo que nunca había visto a tantos países tan bien. Todavía me hace estar más orgullosa porque creo que nosotras hemos mejorado muchísimo a lo largo de mis años en la selección", indicó Ramírez a la RFEN.

Por último, remarcó la dificultad de este éxito mundial. "Superar a tantos países que están tan bien es increíble. Sí, esto nos da toda la energía para el equipo libre", explicó la barcelonesa desde el Aspire Dome.

"Igual que el año pasado en Fukuoka nos dio tal subidón la medalla de técnico pero en el libre no conseguimos hacer nuestra mejor ejecución, este año vamos a por todas. De hecho, ya estamos focalizadas en el equipo libre", concluyó Ramírez.