Natación/Mundial.- Hugo González: "Es una sorpresa ser subcampeón del mundo"

El nadador español Hugo González ha reconocido que es "una sorpresa" haberse convertido en subcampeón del mundo tras terminar segundo en la final de 100 metros espalda de los Mundiales de natación de Doha, además de reconocer que "no" sabía que esta "luchando por el oro" durante bastantes metros.

"No sabía que estaba luchando por el oro. Sabía que estaba haciendo una buena carrera porque vi de cerca un poquillo a Hunter, que es mi compañero de equipo. Sé que es rápido y veía que estaba haciéndolo bien. Es una sorpresa ser subcampeón del mundo. No veníamos con esperanzas de hacer grandes marcas. Era solo venir a pelear, a saber en qué momento estamos de temporada, y parece que vamos bien", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

El mallorquín, que había accedido a la final con la tercera mejor marca de entre los semifinalistas, firmó un 52.70 para establecer su mejor marca personal. "No puedo pedir más", indicó González, primer medallista español en un Mundial desde que lo lograra por última vez Mireia Belmonte en Budapest 2017.

"Es mi primera final de 100 espalda. Si no me equivoco, he hecho finales en 200 estilos, 200 espalda, pero es la primera en 100 espalda. Estoy súper agradecido por todo el apoyo de mis compañeros, de la gente que está en España. Sé que está mucha gente mirando", concluyó el balear, que calificó el arranque del campeonato de "inmejorable".