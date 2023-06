Mueren 12 caballos en solo un mes en el hipódromo del famoso Derby de Kentucky

El hipódromo de Churchill Downs, conocido por ser la sede del Derby de Kentucky, anunció que va a suspender sus carreras a partir del 7 de junio para investigar a fondo la muerte de 12 caballos en el último mes. Las competiciones que se iban a celebrar en este recinto de Louisville pasarán al hipódromo de Ellis Park de Henderson (también en el estado de Kentucky).

"Lo que ha pasado en nuestra pista es completamente terrible y absolutamente inaceptable", dijo en un comunicado Bill Carstanjen, que es el consejero delegado de la empresa Churchill Downs Incorporated que gestiona ese hipódromo.

"A pesar de nuestros mejores esfuerzos para identificar una causa para las recientes lesiones de caballos y pese a que ningún problema ha sido vinculado a nuestras superficies de carreras o el entorno en Churchill Downs, necesitamos tomar más tiempo para llevar a cabo una revisión de arriba a abajo de todos los detalles y circunstancias para que podamos fortalecer nuestros protocolos de superficie, seguridad e integridad", añadió.

La muerte de siete caballos solo durante la semana del Derby de Kentucky ensombreció esta importante cita de la hípica y abrió interrogantes en EE.UU. sobre la salud y el cuidado de los animales en este tipo de competiciones. El jinete venezolano Javier Castellano ganó con el caballo Mage la 149 edición del Derby de Kentucky.





Sin embargo, el triunfo en Churchill Downs de Castellano, que además tomó el relevo de su compatriota Sonny Leon como ganador con el caballo Rick Strike en 2022, quedó empañado en parte por la muerte de esos equinos.

Del sábado 29 de abril, apertura de la semana del Derby de Kentucky, al sábado 6 de mayo, el día de la gran carrera, fallecieron siete caballos incluyendo cuatro (Wild on Ice, Take Charge Briana, Freezing Point y Chloe's Dream) que sufrieron lesiones de gravedad y que fueron sacrificados. Uno más (Code of Kings) fue sacrificado después de romperse el cuello.

Por otro lado, dos caballos (Parents Pride y Chasing Artie) murieron repentinamente y por causas desconocidas, lo que llevó a la organización de la carrera a suspender al entrenador Saffie Joseph Jr., quien estaba a cargo de estos dos animales. Otros cinco caballos fallecieron en el último mes en ese hipódromo para elevar la cifra de bajas a doce.