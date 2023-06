Muere un quarterback de la NFL ahogado en una playa de Miami

Ryan Mallett, ex 'quarterback' de New England Patriots, murió este martes ahogado en Miami, anunció su antiguo equipo. "Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett", lamentó el equipo que es dirigido por el entrenador Bill Belichick.

El ex jugador fue trasladado a un hospital de Florida desde la playa en donde sufrió el incidente, pero fue declarado muerto a su llegada. Mallett llegó a la NFL seleccionado por los Pats en la tercera ronda del Draft 2011, equipo en el que fue suplente de Tom Brady hasta la temporada 2013.

"Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida", agregó el mensaje compartido por la directiva de New England.

