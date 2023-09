Medio centenar de personas se concentran en Motril (Granada) para apoyar a Jenni Hermoso

Cerca de medio centenar de personas se han concentrado en la Plaza de la Aurora de Motril (Granada) para mostrar públicamente su apoyo a la futbolista de la selección Jenni Hermoso y su rechazo a Luis Rubiales, cesado temporalmente como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Durante la concentración, celebrada en la Plaza de la Aurora de Motril, varios vecinos defensores de Rubiales han increpado a los manifestantes por una de las pancartas desplegadas en la que se leía "Disculpen las molestias, nos están asesinando por ser mujeres", y uno de los defensores de Rubiales ha mostrado su rechazo a dicha pancarta y ha preguntado qué a quién ha matado Rubiales.

Fuentes de Motril Feminista, plataforma convocante de la protesta, han indicado que no se puede consentir que Rubiales "se haga la víctima y culpabilice a Jennifer Hermoso, que no ha entendido nada, lo mismo que sus paisanas y paisanos no podemos entender sus insultos, su chulería, su prepotencia, su falta de ubicación que le hace pensar que él es ahora quien reparte el carnet de feminista, su comportamiento soez y maleducado por no hablar de las faltas de respeto que hemos sufrido todas las personas que lo hemos visto en los medios de comunicación y a quienes ni siquiera ha considerado pedir disculpas".

Además han asegurado que el 'Caso Rubiales' ha trascendido al poner a la ciudad de Motril en el centro y "ha sido la mirilla por la que hemos visto en directo a algunos de los monstruos que había debajo de los muebles".

"Hay muchos ámbitos de la sociedad donde el abuso de poder y el machismo más casposo viven campando a sus anchas y aprisionando a las mujeres", han apuntado desde la plataforma, que ha subrayado que "los micromachismos que de alguna forma todos y todas tenemos interiorizados han salido a la calle para que podamos ser conscientes de su existencia y enfrentarlos para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria".