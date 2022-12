'El Matador' Topuria vence en Las Vegas y pide un evento de UFC en España

El español Ilia ‘El Matador’ Topuria venció por sumisión en el segundo asalto al estadounidense Bryce Mitchell en el evento UFC282 disputado este domingo en Las Vegas (Estados Unidos).

‘El Matador’ es un problema en la división del peso pluma. Topuria se impuso con contundencia en su primera pelea en la cartelera estelar del Ultimate Fighting Championship (UFC). No sólo no defraudó sino que mandó un aviso a navegantes y puso las artes marciales mixtas españolas en el mapa.

Topuria, con un récord invicto de 12-0 y 14º en la clasificación de la división pluma, estaba ante la mayor oportunidad de su carrera y no defraudó. Tras doblegar en el peso ligero a Jay Herbert y no poder concretar sus compromisos con Dan Ige y Edson Barboza, venció a Mitchell con contundencia -9º en el ránking del peso pluma- y pone su nombre en boca de todos.

Comenzó ordenado e imponiendo respeto. Se hizo con el centro de la jaula, trabajó al cuerpo con la izquierda y sorprendió al estadounidense con alguna patada baja para mantener la distancia. Mitchell buscaba encontrar el derribo iniciando con combinaciones y el español contestaba con la derecha amartillada.

