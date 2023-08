Un levantador de pesas iraní, suspendido de por vida por dar la mano a un israelí

Las autoridades iraníes han suspendido de por vida a un levantador de pesas del país persa que “cruzó todas las líneas rojas de la República Islámica” por dar la mano a un contrincante israelí en una competición en Polonia.

“La Federación de Halterofilia ha suspendido de por vida a Mustafa Rajaei de todas las competiciones del país”, informó la agencia oficial IRNA.

Rajaei y el israelí Maksim Svirsky compartían podio tras quedar segundo y tercero, respectivamente, en una competición en Polonia. Tras los himnos, Svirsky le ofrece la mano a Rajaei, quien la acepta y ambos se hacen una fotografía juntos, según se puede observar en un vídeo difundido por IRNA.

Esta acción ha provocado la polémica en Irán, enemigo acérrimo de Israel, país al que no reconoce, ya que “cruzó todas las líneas rojas de la República Islámica”, según IRNA.

“Además de pedir disculpas al líder de la Revolución, a las familias de los mártires y a todo el pueblo de Irán, prometo que no seremos testigos de incidentes como este en la familia de la halterofilia”, declaró el presidente de la federación de este deporte, Sajad Anoushiravani.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, pidió a los atletas iraníes que “no dieran la mano a los representantes del régimen criminal (en referencia a Israel al ganar una medalla)", en 2021, aunque está política viene de antiguo.

No es la primera vez que un deportista iraní se enfrenta a problemas con las autoridades de su país por saludar a competidores israelíes. En uno de los casos más sonados, el ajedrecista Alireza Firouzja decidió no competir con la bandera de su país porque le obligaban a no jugar contra israelíes y perder esas partidas. Ahora reside en Francia y tiene la nacionalidad de ese país.