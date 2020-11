Las leyendas Mike Tyson y Roy Jones Jr. regresan al cuadrilátero este sábado entre polémicas normas

La vuelta a los cuadriláteros de las leyendas del deporte del boxeo, los estadounidenses Mike Tyson y Roy Jones Jr., prevista para este sábado, sigue sin aportar valor deportivo, y más después de conocerse las normas por las que se va a regir el combate exhibición.

La nueva idea de sacar del retiro a dos iconos del boxeo para enfrentarlos en un evento que será trasmitido en vivo por el sistema de pago, que también contará con actuaciones musicales, es visto por los aficionados como un intento más de hacer "caja" por parte de Tyson, de 54 años, que cobrará 10 millones de dólares, y de Jones Jr., tres años más joven, que recibirá otros tres.

Toda esta idea ha sido objeto de serias críticas que solo empeoran a medida que se acerca la fecha de la pelea, que tendrá como escenario en el Staples Center, de Los Angeles.

