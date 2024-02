JJ.OO.- Ortega Smith ve a Madrid "perfectamente preparada" para unos Juegos y pide presentar candidatura

Recuerda que el sueño olímpico era parte del acuerdo de investidura de 2019 y que también lo llevaron a los Acuerdos de la Villa

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, cree que Madrid está "perfectamente preparada" para albergar unos Juegos Olímpicos, recuerda que es una propuesta que su partido ha hecho en reiteradas ocasiones y ha reclamado que la ciudad presente candidatura en cada edición.

Lo ha asegurado en la recepción del Ayuntamiento a los campeones del Rally Dakar 2024, Carlos Sáinz y Lucas Cruz. Los Juegos Olímpicos volvían al foco mediático este viernes cuando la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, abría la puerta a que Madrid volviera a esta carrera y aseguraba que estaban "en ello".

La capital de España podría postularse, como pronto, para los de 2036, los primeros tras los de París (2024), Los Ángeles (2028) y Brisbane (2032). Barcelona ha sido la única ciudad española que ha celebrado unos Juegos, en 1992, aunque Madrid se ha postulado para los de 1972, 2012, 2016 y 2020. De hecho, en el caso de los de 2016 Madrid quedó segunda, siendo vencida finalmente por Río de Janeiro.

Ortega Smith ha recordado que esta candidatura fue uno de los puntos que llevó su partido tanto al pacto de investidura de 2019 para el Gobierno PP-Ciudadanos, como a los Acuerdos de la Villa.

"¿Sólo se debe presentar una candidatura a unos Juegos Olímpicos cuando se tiene la absoluta seguridad de que se van a conseguir? Entonces no habría habido Juegos Olímpicos en ninguna ciudad, porque ninguna tenía el convencimiento ni la seguridad de que lo consiguiera", ha advertido el líder de Vox.

Entiende que las ciudades que han ido a por este objetivo sin las certezas de conseguirlo so las "valientes" con "Gobiernos valientes" que han apostado por su ciudad y "aunque un año no lo hayan conseguido, lo han vuelto a intentar cuatro años después. Y si no lo han conseguido, cuatro años después".

Entiende que el 'Sueño Olímpico' se basa en estar "permanentemente mejorando la ciudad, las instalaciones, a los deportistas e invirtiendo en imagen", al tiempo que se "atraen eventos deportivos". Cree que esa es la senda para lograr celebrar unos Juegos mientras se apuesta "cada cuatro años" por postular a Madrid.