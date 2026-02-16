Pedro Martín sentencia si hubo falta sobre Koundé en el 2-1 del Girona al Barcelona: "Luego, por la inercia, pisa en el pie del jugador del Barça"

La controversia ha saltado en Montilivi con el gol que ha supuesto el 2-1 para el Girona frente al FC Barcelona. La jugada se inicia con una recuperación de balón de Echeverri sobre Koundé, quien cae al suelo reclamando una infracción. El juego continúa y, tras una asistencia de Joel Roca, Fran Beltrán marca desde fuera del área, desatando la polémica y las protestas de todo el equipo azulgrana.

La sentencia de Pedro Martín

El 'árbitro' de 'Tiempo de Juego', Pedro Martín, ha analizado la acción y ha sido tajante en su veredicto. Según su criterio, "el jugador del Girona llega perfectamente a la pelota, luego, por la inercia, pisa al jugador del Barça". Por tanto, considera que la acción de Echeverri no es merecedora de falta, ya que el contacto es una consecuencia del propio lance del juego al tocar balón primero.

Martín ha añadido que, en su opinión, la falta es inexistente, aunque ha reconocido que jugadas similares han sido sancionadas por el VAR en otras ocasiones: "Para mí, en ningún caso, aunque he visto faltas pitadas por VAR así". Además, ha señalado directamente la actitud del defensa francés, afirmando que Koundé permaneció en el suelo más tiempo del necesario: "Estoy seguro que Koundé durante la jugada se podía haber levantado, pero como estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, pues pasa lo que pasa".

La indignación del banquillo del Barça

Mientras el Girona celebraba el gol, la tensión se apoderaba del área técnica del Barça. Araujo ha liderado las protestas ante el colegiado, pero ha sido Hansi Flick quien ha mostrado una mayor indignación. El técnico alemán se ha dirigido vehementemente al cuarto árbitro para reclamar la acción, repitiendo: "han pisado a Koundé, Echeverri ha pisado a Koundé". A pesar de su enfado, el propio Flick ha terminado pidiendo a Araujo que dejara de protestar para centrarse en buscar el empate.