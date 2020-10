Jepchirchir, campeona del mundo de medio maratón y nuevo récord mundial

La keniata Peres Jepchirchir es la nueva campeona del mundo de medio maratón tras ganar este sábado, con un tiempo de una hora, 5 minutos y 16 segundos, la carrera disputada en la ciudad polaca de Gdynia, estableciendo además una nueva plusmarca mundial.

En 1h:05.16 dejó Jepchirchir el nuevo récord del mundo de medio maratón (la anterior plusmarca 1h.06:11 la había logrado la etíope Netsanet Gudeta en el Mundial 2018 que se disputó en Valencia) para una carrera reservada únicamente a las féminas. Batió por dos segundos a la alemana Melat Yisak Kejeta. La etíope Yalemzerf Yehualaw completó el podio.

