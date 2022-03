Ivan Kuliak, el gimnasta que compite con un maillot en apoyo al ejército ruso

Ivan Kuliak, gimnasta ruso que se encuentra disputando la Copa del Mundo artística en Doha, Catar, ha salido a competir este domingo con un maillot portando una 'Z' formada con esparadrapos a la altura del pecho. Esta letra, es la que aparece en los carros de combate, vehículos blindados y vehículos de transporte militares rusos que están en el frente de combate en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El significado es 'por la victoria' y el gimnasta ruso ha querido portarla en esta Copa del Mundo artística.

El gimnasta ???? Ivan Kuliak sube al podio en la Copa del Mundo de Doha.



En su pecho, una ‘Z’ dibujada con esparadrapo.



La misma ‘Z’ que utilizan un gran número de tanques del ejército ruso en la invasión a Ucrania ???? pic.twitter.com/s8MjPQQhUn — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) March 5, 2022

Kuliak no esconde su afinidad por el ejército ruso tal y como muestra en sus redes sociales donde incluso ha llegado a publicar una imagen en la que viste una camiseta con una bolsa militar propia del ejército ruso. Sin embargo, no es la primera vez que compite con esta 'Z' en el pecho. En 2021 recibió el premio 'Master of Sport' de la Federación Rusa y su imagen se hizo viral al recoger la medalla con ese maillot 'retocado'. En una ocasión, compartió podio con otro gimnasta ucraniano y cuando se fue a inmortalizar el momento, Kuliak no quiso tocar a su rival.